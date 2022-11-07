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Украинские защитники сбили российский штурмовик СУ-25 в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Вражеский штурмовик был сбит подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» около 09:30 7 ноября.
Напомним, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.
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Украинские защитники сбили российский штурмовик СУ-25 в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Вражеский штурмовик был сбит подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» около 09:30 7 ноября.
Напомним, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.