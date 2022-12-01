В Херсоне полиция разоблачила местных супругов, которые ради собственного обогащения добровольно пошли на сотрудничество с оккупационными властями.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

— Муж с женой пошли на сотрудничество с оккупационными властями ради собственного обогащения, занимались доносами на участников АТО, бывших и действующих правоохранительных органов, отказавшихся переходить на сторону врага. Предатели выслуживались перед оккупантами ради должности в правоохранительных органах и получения огнестрельного оружия, чтобы безнаказанно заниматься мародерством, говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала российского корректировщика , который «наводил» ракеты для повторных ударов по Запорожской области и помогал россиянам уничтожать инфраструктуру.