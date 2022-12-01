Россияне фиксируют увеличение потока дезертиров, сбегающих с позиций в Луганской области. Каждый день отлавливают до 50 человек.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, российские дезертиры после бегства пытаются самостоятельно пересечь границу и вернуться в Россию.

— Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного ухода с позиции на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории, – заявил Алексей Громов.

Напомним, российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.