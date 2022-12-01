Удары по украинской критической инфраструктуре, по всей вероятности, являются первым примером реализации Россией ключевого компонента ее военной доктрины.

Так считают в Министерстве обороны Британии, пишет «Радио Свобода» .

— Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT) – ключевого компонента военной доктрины, принятой в последние годы. По замыслу России SODCIT использует ракеты большой дальности для удара по критической национальной инфраструктуре враждебного государства, а не по его военным силам, чтобы деморализовать население и в конце концов заставить лидеров государства капитулировать, сообщает министерство со ссылкой на разведку.

Британские военные отмечают, что российские атаки продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, массовым гуманитарным проблемам по всей Украине.

— Однако эффективность как стратегии, вероятно, притупилась, поскольку Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет против тактических целей. Кроме того, учитывая, что Украина успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от SODCIT вероятно меньше, чем если бы эта стратегическая операция была бы развернута на начальном этапе войны, – добавляют в британской разведке.

Напомним, Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.