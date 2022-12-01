Соединенные штаты Америки сейчас «очень сосредоточены» на системах противовоздушной обороны для Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, пишет «Радио Свобода».

— Сейчас мы очень сосредоточены на системах противовоздушной обороны – и не только мы – многие другие страны. И мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно быстрее, но также как можно эффективнее, убедившись, что они научены их использовать, убедившись, что у них есть возможность их обслуживать. И все это должно соединиться, – сказал он.

Отвечая на вопрос «Правда ли, что в НАТО заканчиваются боеприпасы, например для артиллерии, которую используют украинцы?». Энтони Блинкен сказал: «С первого дня – фактически даже до начала российской агрессии, но мы видели ее приближение – мы работали с украинцами, чтобы они получили то, что им нужно, чтобы защитить себя и отразить российскую агрессию. На каждом шагу на этом пути, консультируясь с ними, консультируясь с союзниками и партнерами, мы корректировали (снабжение оружием – ред.), чтобы убедиться, что они получают в свои руки как можно скорее именно то, что им нужно, что справиться с войной Путина.. И этот процесс продолжается.

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство шести зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины. Стоимость договоренностей составляет 1,2 миллиарда долларов.