Нахождение российской корабельной группировки в Черном море может означать продолжение разведки и сбор информации для подготовки к возможным ракетным ударам.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, пишет «Бабель» .

— Оперативная ситуация достаточно стабильна на данный момент, но это не должно успокаивать, потому что помним: гибридная война продолжается, и это расшатывание информационного пространства в том числе. В Черном море пребывание корабельной группировки означает, что продолжается и воздушная разведка, и сбор данных, и подготовка к возможным ракетным ударам, – сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, вражеские ракетоносители уже снаряжены и подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может говорить о реагировании на погоду, включая шторм.

Наталья Гуменюк не исключила, что анонсирование ракетных обстрелов имеет целью дополнительное нагнетание психологической обстановки и давления на население. Однако угроза сама по себе действительно существует.

— Мы честно и откровенно сообщаем, сколько ракет выносит ракетоноситель на службу, мы говорим о том, что нужно быть готовыми к массированной ракетной атаке, потому что это одно из средств истощения нашей ПВО, – отметила Наталья Гуменюк.

Она также подтвердила, что захватчики не используют иранские беспилотники, а применяют российские «Ланцеты». По словам Гуменюк, это может свидетельствовать как о том, что закончились запасы, так и об изменении тактики, а также на их применение влияют и погодные условия.

Также она предположила, что отсутствие шахедов может быть связано с убийством иранских инструкторов в Крыму. Там они учили россиян запускать дроны.

Напомним, удары по украинской критической инфраструктуре, по всей вероятности, являются первым примером реализации Россией ключевого компонента ее военной доктрины.