Администрация американского президента рассматривает возможность резкого расширения подготовки, предоставляемой американскими военными украинским силам, включая обучение до 2500 украинских солдат ежемесячно на американской базе в Германии.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
— Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, тренируемых США, но и типа подготовки, которое они получают, — говорится в сообщении.
Агентство напоминает, что с начала войны в феврале США подготовили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами, которые учились пользованию конкретными системами вооружения.
Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой. По словам одного из источников, информированного об этом предложении, речь идет о «намного более интенсивном и всестороннем» обучении, чем то, которое Украина получала в Польше или Британии.
Пока предложение, сделанное по просьбе Украины, все еще находится на межведомственном рассмотрении в администрации.
Соединенные штаты Америки сейчас "очень сосредоточены" на системах противовоздушной обороны для Украины.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Администрация американского президента рассматривает возможность резкого расширения подготовки, предоставляемой американскими военными украинским силам, включая обучение до 2500 украинских солдат ежемесячно на американской базе в Германии.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
— Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, тренируемых США, но и типа подготовки, которое они получают, — говорится в сообщении.
Агентство напоминает, что с начала войны в феврале США подготовили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами, которые учились пользованию конкретными системами вооружения.
Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой. По словам одного из источников, информированного об этом предложении, речь идет о «намного более интенсивном и всестороннем» обучении, чем то, которое Украина получала в Польше или Британии.
Пока предложение, сделанное по просьбе Украины, все еще находится на межведомственном рассмотрении в администрации.
Соединенные штаты Америки сейчас "очень сосредоточены" на системах противовоздушной обороны для Украины.