Администрация американского президента рассматривает возможность резкого расширения подготовки, предоставляемой американскими военными украинским силам, включая обучение до 2500 украинских солдат ежемесячно на американской базе в Германии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

— Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, тренируемых США, но и типа подготовки, которое они получают, — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что с начала войны в феврале США подготовили несколько тысяч украинских солдат, в основном небольшими группами, которые учились пользованию конкретными системами вооружения.

Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо большие группы украинских солдат более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой. По словам одного из источников, информированного об этом предложении, речь идет о «намного более интенсивном и всестороннем» обучении, чем то, которое Украина получала в Польше или Британии.

Пока предложение, сделанное по просьбе Украины, все еще находится на межведомственном рассмотрении в администрации.

Соединенные штаты Америки сейчас "очень сосредоточены" на системах противовоздушной обороны для Украины.