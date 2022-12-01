Парламент Молдовы в первом чтении одобрил новый Избирательный кодекс, предусматривающий печать бюллетеней только на румынском языке. На русском языке будут печататься только информационные избирательные материалы.

Об этом сообщает IRN.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Павел Постика отметил, что бюллетень будет содержать простую информацию, которую может прочитать любое лицо, имеющее гражданство Молдовы.

К тому же, на избирательных участках будут размещены информационные материалы, напечатанные на всех языках национальных меньшинств, которые будут объяснять избирательный процесс, в том числе и на русском.

Постика отметил, что избирательный институт позаботится о том, чтобы через информационные материалы нацменьшинствам разъяснял процесс голосования. Также на участке будет обеспечен перевод для тех, кто не понимает румынский язык.

— Когда мы знаем, что в населенном пункте проживают граждане определенного меньшинства, мы предоставим информационные материалы на этом языке, но не бюллетени. Я думаю, что любому гражданину Республики Молдова достаточно просто прочесть имя и фамилию кандидата и название политической партии, в бюллетене нет другой информации, кроме названия, что это бюллетень, тип выборов, президентские, парламентские, общие местные или референдум и дата, – сказал Павел Постика.

Кроме того, проект нового Избирательного кодекса предусматривает, что в исключительных ситуациях на отдельных участках голосование может проходить два дня подряд – в субботу и воскресенье.

Кодекс также предусматривает сокращение числа членов Центральной избирательной комиссии с 9 до 7 человек. Таким образом, 2 члена ЦИК могут быть делегированы правительством, 2 – Верховной Радой, еще 2 – ЦИК и один член будет делегирован президентом Молдовы.

Напомним, Молдова 15 ноября вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны исчез свет. Это произошло в результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины.