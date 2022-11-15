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Молдавия во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны исчез свет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавские СМИ.
По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.
Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.
Во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.
Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.
Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
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Молдавия во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны исчез свет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавские СМИ.
По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.
Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.
Во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.
Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.
Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.