Молдавия во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны исчез свет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавские СМИ.

По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.

Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.

Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.