Американские аналитики заявляют, что передвижение оккупантов в Запорожье указывает на их неготовность защищать ключевые позиции.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

— Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения российских сил и их логистике, – говорится в сообщении.

ISW предполагают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы снизить влияние растущего количества украинских ударов по сосредоточениям российской живой силы и техники.

По мнению экспертов, уход из Родов особенно примечателен, поскольку населенный пункт располагается на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак во время украинского контрнаступления без контроля над этой развязкой.

ISW пришли к выводу, что уход из критически важной позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места для сосредоточения сил.

Однако не менее вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут опрокидывать разный личный состав обратно в эти населенные пункты.

Напомним, российская кампания возле Бахмута показывает, что армия РФ не извлекла уроки из предыдущих военных операций и продолжает нести потери, несравнимые с любым преимуществом, которое может принести взятие города.