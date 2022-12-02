Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года, о чем просило итальянское Минобороны.
Об этом пишет Corriere della Sera.
Согласно декрету, правительство страны сможет отправлять военную технику и вооружение Украине в течение всего следующего года, не спрашивая разрешения у парламента.
Чтобы декрет вступил в силу, его должен одобрить парламент Италии.
Ранее сообщалось, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.
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Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года, о чем просило итальянское Минобороны.
Об этом пишет Corriere della Sera.
Согласно декрету, правительство страны сможет отправлять военную технику и вооружение Украине в течение всего следующего года, не спрашивая разрешения у парламента.
Чтобы декрет вступил в силу, его должен одобрить парламент Италии.
Ранее сообщалось, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.