Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года, о чем просило итальянское Минобороны.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Согласно декрету, правительство страны сможет отправлять военную технику и вооружение Украине в течение всего следующего года, не спрашивая разрешения у парламента.

Чтобы декрет вступил в силу, его должен одобрить парламент Италии.

Ранее сообщалось, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.