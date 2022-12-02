Россия провела испытание новой оборонной ракеты для ПРО. Ракета якобы была запущена 2 декабря с арендованного полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина на британских СМИ.

В Минобороны России заявили об успешном испытании, однако подробности не предоставили.

Британское издание отмечает, что испытание ракеты на полигоне в Казахстане прошло через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касим-Жомарт Токаев подписали новый документ о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.