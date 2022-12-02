Россия в Калининградской области заменила профессиональных военных, отправившихся на войну против Украины, мобилизованными.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Delfi.

По его словам, ранее отправленные в Украину российские войска не вернулись в Калининградскую область. Однако туда опрокинули мобилизованных. Министр отметил, что, несмотря на это, угроза со стороны РФ остается.

— Может, уровень угрозы меняется, но он никуда не исчез. Мы видели, что в свое время контингент в Калининградской области уменьшился, поскольку вывели часть вооруженных частей или, как там говорилось, батальонных тактических групп, создали эти группы и отправили в Украину. Они не вернулись. Но заполнили мобилизованными, – сказал Арвидас Анушаускас.

При этом он подчеркнул, что Россия, вероятно, увезла небольшую часть техники из Калининградской области. Однако в регионе остается тактическое ядерное вооружение.

Арвидас Анушаускас, отвечая на вопрос о расширении масштабов войны, заявил, что Европе нужно готовиться к худшему.

— Кстати, не только военные западных стран, но политики говорят, что Балтийские страны были правы: «мы теперь к ним прислушаемся». Но тогда мы хотим, чтобы действительно прислушались, например, о помощи Украине, о тяжелом вооружении, — подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Ранее стало известно, что захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.