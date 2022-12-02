Google предоставляет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace (набор облачных сервисов) для правительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

«Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, невзирая на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми власти смогут бесплатно пользоваться круглый год», — отметил он.

Михаил Федоров сообщил, что 2 миллиона долларов Google направит на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Действие.

«Цифровое образование. Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству», - рассказал министр.