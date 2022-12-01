Литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«5 миллионов евро в фонд Всемирного банка для Украины. 4 миллиона на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. 2 миллиона для украинских военных беженцев в Молдове. 2 миллиона для инициативы «Зерно из Украины», - сообщил Арвидас Анушаускас.
Напомним, муниципалитет Вильнюса начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальном кладбище, которые ранее блокировались решением комитета ООН по правам человека.
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Литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«5 миллионов евро в фонд Всемирного банка для Украины. 4 миллиона на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. 2 миллиона для украинских военных беженцев в Молдове. 2 миллиона для инициативы «Зерно из Украины», - сообщил Арвидас Анушаускас.
Напомним, муниципалитет Вильнюса начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальном кладбище, которые ранее блокировались решением комитета ООН по правам человека.