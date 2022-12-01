Муниципалитет Вильнюса начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальнском кладбище, которые ранее блокировались решением комитета ООН по правам человека.

Об этом объявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Как ожидается, работы могут занять около трех недель.

— Столы Антакальнинского кладбища не рухнут так четко, как (обрушился) недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировалось, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами, и это может занять до трех недель. К сожалению, эти работы пришлось отложить из-за решения комитета ООН по правам человека, но день старта уже настал, — сказал мэр.

Предполагалось, что скульптуры удастся демонтировать раньше. Однако в минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что комитет по правам человека ООН оставил действующую временную охрану скульптур, расположенных на Антакальском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя их демонтажу столичными властями.

О временных мерах комитет просили заявители, представившиеся «этническими россиянами».

Скульптуры демонтируют, несмотря на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а рядом расположенные останки перезахоронены.

Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.

Напомним, Одесский городской совет во время заседания сессии 30 ноября поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Учредителям Одессы» в центре со скульптурой Екатерины II и памятник Александру Суворову.