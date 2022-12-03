Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние дни украинские дипломаты в 12 странах 18 раз получали угрозы, и заверил, что тем, кто за этим стоит, не удастся достичь своих целей.

Об этом Кулеба заявил по итогам срочного совещания с послами Украины.

Он перечислил случаи угроз дипломатам: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США.

— Террористы стараются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией России. Они думают, что смогут напугать и остановить нас или ослабить международную поддержку Украины, — написал глава МИД в Facebook.

Кулеба заверил, что внешнеполитическое ведомство уже усилило безопасность и сотрудничает с национальными правоохранительными органами иностранных стран и Службой безопасности Украины, чтобы найти и наказать негодяев.

— Мой ответ тем, кто за этим стоит, прост: зря стараетесь. Украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу. Террористам ничего не удастся, - подчеркнул он.

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