Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против десяти деятелей Украинской православной церкви московского патриархата. Среди них бывший народный депутат и диакон Вадим Новинский, а также наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел (Лебедь). Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против десяти деятелей Украинской православной церкви московского патриархата. Среди них бывший народный депутат и диакон Вадим Новинский, а также наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел (Лебедь).

Об этом говорится в приложении к указу президента Украины Владимира Зеленского.

В общей сложности под санкции попали десять человек. Кроме Новинского и владыки Павла, санкции применили против:

митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца);

епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Калинника (Чернышева);

епископа Джанкойского и Раздольского Алексия (Овсянникова);

архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия (Таранова);

митрополита Изюмского и Купянского Елисея (Иванова);

епископа Роменского и Буринского Иосифа (Масленникова);

епископа Коктебельского, викария Феодосийской епархии Агафона (Опанасенко);

управителя епархии Феодосии, митрополита Платона (Удовенко).

Санкции в большинстве случаев накладывают экономические ограничения. В частности, были заблокированы активы, запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества, ограничены торговые операции вплоть до полного прекращения. Также многие были лишены государственных наград.

1 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести в Верховную Раду законопроект, которым исключат возможность деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Кроме того, правительство должно в течение двух месяцев проверить, соблюдаются ли условия пользования Киево-Печерской лаврой и ее имуществом, а также есть ли правовые основания для такого пользования.

Также правительство должно вписать Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести в центральные органы исполнительной власти, деятельность которых координирует Кабмин.

В то же время глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил нам, что УПЦ действует юридически в рамках украинского законодательства. Мол, можно это понять даже из проводившихся проверок.

Решение СНБО он назвал «разнообразным». Говорит, что речь идет о московском патриархате. А УПЦ, согласно всем учредительным документам, является самостоятельной и независимой и не подчиняется московскому патриархату.

После российского вторжения глава русской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России. В то же время, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил полномасштабное вторжение России в Украину, выразил поддержку украинским военным и обратился к Владимиру Путину с призывом «немедленно прекратить братоубийственную войну». Ряд священников УПЦ МП даже прекратил вспоминать во время богослужений имя Кирилла как своего патриарха.

А уже в конце мая украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве, который, среди прочего, заявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

Осенью стражи порядка активно взялись за расследование связей УПЦ с Россией. С обысками в частности приходили в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в Киеве, Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещения Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области, на территорию Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и т.д.