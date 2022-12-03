Эстония подписала договор о закупке у США реактивных систем залпового огня HIMARS производства компании Lockheed Martin.

Как сообщает эстонская телерадиокомпания Eesti Rahvusringhääling, соответствующее соглашение заключено между Государственным центром оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), передает Укринформ.

Отмечается, что общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, что станет самым большим оборонным контрактом в истории Эстонии.

«В рамках договора кроме реактивных систем залпового огня Эстония также приобретет боеприпасы и средства связи. Также соглашение включает в себя решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В частности, пакет включает в себя различные типы ракет с дальностью поражения от 70 до 300 километров», — сказал глава отдела вооружений RKIK Рамиль Липп. «Реактивные системы залпового огня HIMARS — это новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии, позволяющий наносить значительное поражение противнику еще до того, как он вступит в столкновение с нашими пехотными частями. Речь идет о стандартной системе НАТО, которая способствует всестороннему сотрудничеству с другими союзниками Альянса», — отметил представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии подполковник Каарел Мяэсала.

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