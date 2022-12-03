США признали 12 стран и 9 организаций «вызывающими обеспокоенность» в вопросе соблюдения религиозных свобод. Среди них Россия и российская вооруженная группировка «частная военная компания Вагнера».

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируемый Госдепом, пишет «УП».

В список стран, вызывающих беспокойство, вошли Россия, Китай, КНДР, Иран, Мьянма, Куба, Эритрея, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

Страны вызывают у Госдепа особое беспокойство, согласно Международному закону о свободе вероисповедания 1998 года, за то, что они «совершили или толеровали особо жесткие ограничения свободы вероисповедания».

В перечень также внесли террористические организации, среди которых ИГИЛ, Талибан и группа Вгнер из-за их действий в Центральноафриканской Республике.

— Мы продолжим внимательно следить за состоянием религиозной свободы в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией. Мы приветствуем возможность встретиться со всеми правительствами, чтобы обсудить законы и практику, не соответствующие международным стандартам и обязательствам, и наметить конкретные шаги на пути исключения из этих списков, — сказал госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в «ЧВК Вагнера».