Российская общественная поддержка так называемой «специальной военной операции» значительно падает. Из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет труднее заставлять свой народ молчать.

Об этом сообщает разведка Великобритании в новом отчете.

Британские разведчики ссылаются на российское СМИ, опубликовавшее данные, собранные Федеральной службой охраны России.

Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% утверждают, что поддерживают продолжение конфликта.

Британцы отмечают, что эти результаты согласовываются с отдельным опросом в октябре 2022 года, где 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры, а хотя еще в апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке «спецоперации».

Отмечается, что, несмотря на усилия российских властей осуществить повсеместный контроль над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после «долевой мобилизации», объявленной Владимиром Путиным в сентябре 2022 года.

— Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для Кремля, — подытожили в разведке Британии.

Напомним, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина «впоследствии» приехать на оккупированные территории Украины.