Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ключевым фактором, побуждающим его страну подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс, стала ядерная риторика России.

Об этом он заявил в интервью Kyodo.

По словам министра, ядерные угрозы Москвы заставили Финляндию, имеющую с Россией общую границу около 1300 километров в длину, задуматься над тем, как реагировать и откуда получить поддержку, если она станет объектом российских ядерных угроз.

Эти опасения стали одной из причин, побудивших Финляндию осуществить историческое изменение своей политики безопасности и подать заявку на вступление в НАТО, сказал Пекка Хаависто.

Главный дипломат Финляндии также подтвердил важность ядерной безопасности даже во время полномасштабной войны и сказал, что серьезная авария на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировала Россия, была бы «одним из самых плохих сценариев, которые могут произойти».

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия совместно со Швецией в мае подала заявку на членство в НАТО. Процесс требует ратификации всеми 30 членами Североатлантического союза. Пока только Венгрия и Турция не сделали этого.

По словам главы финского МИД, Венгрия заверила Финляндию, что ратифицирует вступление в начале февраля 2023 года, и он «очень надеется, что в течение весны будет решен» вопрос ратификации и в Турции.

Напомним, пограничная служба Финляндии заявила, что в следующем году на восточной границе будет возведено трехкилометровое тестовое ограждение.