У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть «стратегических вооружений».

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как пишет издание, между Израилем и Россией прошли переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила «не мешать и не вмешиваться в процесс».

При этом посольство России в Израиле не комментировало эту информацию.

Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.