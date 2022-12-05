У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть «стратегических вооружений».
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Как пишет издание, между Израилем и Россией прошли переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила «не мешать и не вмешиваться в процесс».
При этом посольство России в Израиле не комментировало эту информацию.
Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.
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У России есть планы перебросить из Сирии в Украину часть «стратегических вооружений».
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Как пишет издание, между Израилем и Россией прошли переговоры, на которых Москва предупредила Иерусалим о своих намерениях перебросить часть вооружения в Украину и попросила «не мешать и не вмешиваться в процесс».
При этом посольство России в Израиле не комментировало эту информацию.
Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.