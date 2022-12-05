Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину партии артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», - написал он.

Ранее украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.