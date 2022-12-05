Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину партии артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», - написал он.
Ранее украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину партии артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», - написал он.
Ранее украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.