Украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Литва планировала отремонтировать минимум 12 установок PzH2000 для Вооруженных сил Украины.

— Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами, – написал он.

Напомним, что литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.