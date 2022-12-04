Украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
Литва планировала отремонтировать минимум 12 установок PzH2000 для Вооруженных сил Украины.
— Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами, – написал он.
Напомним, что литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские военные получили две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
Литва планировала отремонтировать минимум 12 установок PzH2000 для Вооруженных сил Украины.
— Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами, – написал он.
Напомним, что литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.