На прошлой неделе истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии совершили четыре вылета для обнаружения и сопровождения самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом в понедельник объявило министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда».

29 ноября истребители НАТО совершили вылет для сопровождения самолета Ан-26 из Калининградской области на материковую часть России, выполнявшего полет в международном воздушном пространстве.

В следующий раз, 1 декабря, истребители Альянса были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, совершавшего полет в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область. Самолет совершал полет без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

В тот же день самолеты НАТО сопровождали российский Ан-26, совершавший полет в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в Калининградскую область без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Через день авиация НАТО сопровождала российский Ил-20, возвращавшийся в Калининградскую область РФ без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

А 3 декабря истребители Альянса сопровождали два самолета РФ — Су-27П и Ан-26, летевших из материковой части РФ в Калининградскую область. Оба судна выполняли полеты без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Истребители НАТО, базирующиеся в странах Балтии, регулярно сопровождают российские самолеты, путешествующие в эксклав.

Напомним, украинские военные получили еще две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, отремонтированные в Литве.