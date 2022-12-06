Европейская комиссия констатирует, что страны-партнеры, в частности, Украина, выполняют требования либерализации визового режима.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на новый отчет Еврокомиссии.

В 5-м отчете о мониторинге безвизового режима Евросоюза с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, а также Грузией, Молдовой и Украиной говорится, что все заинтересованные страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима и достигли прогресса. рекомендаций.

В отчете основное внимание уделяется действиям, предпринимаемым для выполнения рекомендаций, сделанных Комиссией в предыдущем отчете о механизме приостановки выдачи виз за прошлый год, для обеспечения постоянного выполнения требований либерализации визового режима.

Также в документе выделяются направления, в которых необходимы дальнейшие усилия для каждой страны для борьбы с нелегальной миграцией, сотрудничества с пограничным агентством ЕС Frontex, борьбы с контрабандой, организованной преступностью, коррупцией, а также для ликвидации «золотых паспортов» — практики предоставления гражданства лицам из третьих стран, желающих воспользоваться безвизом из ЕС за деньги.

Данные из этого отчета относятся к 2021 году с обновлениями на 2022 год «где это уместно».

«Что касается Украины, то поскольку рамки этого доклада охватывают период до конца 2021 года, он в основном отражает ситуацию до начала непровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года», - отмечается в отчете.

В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной. В рамках этого безвизового режима граждане стран, не входящих в ЕС, с биометрическим паспортом могут въезжать в Шенгенскую зону на 90 дней в течение 180 дней без визы. Безвизовые путешественники, посещающие Шенгенскую зону, с конца 2023 года будут подвергаться Европейской системе информации и авторизации для путешествий (ETIAS).

Граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии могут путешествовать в ЕС без визы с декабря 2009 года. Для граждан Албании и Боснии и Герцеговины возможно с конца 2010 года. Для Молдовы безвизовый режим вступил в силу в апреле 2014 года, Грузии в марте 2017 года и Украине в июне 2017 года.

Напомним, Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.