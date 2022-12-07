Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил 5 декабря на заседании правительства, что представители оппозиции набирают и отправляют граждан страны воевать в Украину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Иракли Гарибашвили считает, что его оппоненты хотели бы «получить политические дивиденды от гибели граждан Грузии», имея в виду потери среди воюющих на стороне ВСУ грузинских добровольцев.

— Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны в Украине пытались и пытаются устроить какие-нибудь провокации. К сожалению, представители «партии войны» забирают у Украины наших сограждан, — сказал он.

Иракли Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших, их родственникам и близким.

Он заявил, что уже 33 граждан страны погибли в результате боевых действий в Украине, «что, конечно, является трагедией для нас».

Премьер-министр Грузии сказал, что «благодаря разумной политике власти «второй фронт» в Грузию перенести не удалось, несмотря на многочисленные попытки».

— Если бы сейчас оппозиция была у власти, она превратила бы Грузию в полигон, — заявил он.

4 декабря стало известно о гибели шести грузинских добровольцев в боях под Бахмутом в Донецкой области. По словам военнослужащего Ромео Парулавы, его соотечественники попали в окружение.

Позже основатель и командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили в эфире сообщил, что погибшие грузинские добровольцы воевали за Украину в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь».