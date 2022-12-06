Американская компания – производитель оружия Lockheed Martin и израильская государственная оборонная компания Rafael будут совместно разрабатывать системы высокоэнергетического лазерного оружия.

Между предприятиями был подписан соответствующий договор, сообщает Xinhua .

В совместном заявлении компаний отмечается, что соглашение включает в себя разработку, тестирование и производство системы в США и Израиле.

Учреждена будущая разработка на системе лазерной защиты Iron Beam, которая уже была разработана Rafael и Минобороны Израиля.

Iron Beam, обладая высокой мощностью 100 кВт, должен стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическими лазерами.

Напомним, армия Израиля обстреляла военные объекты боевиков ХАМАС на территории сектора Газа.