Канада предоставит 15 миллионов канадских долларов (11,04 миллиона долларов) на оборудование, необходимое Украине для гуманитарного разминирования.

Об этом пишет Reuters.

Помощь, в частности, поможет в финансировании обнаружения и обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся взрывоопасных боеприпасов.

— Согласно оценкам украинских властей, мины обнаружены на 30% территории страны, – сказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время выступления в Карлтонском университете в Оттаве.

Канада предоставит противоминные костюмы для защиты украинских саперов, а также профинансирует современные дистанционно управляемые системы разминирования для чистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.

В августе Государственный департамент США одобрил помощь на сумму 89 миллионов долларов, чтобы помочь Украине оснастить и обучить 100 команд по разминированию неразорвавшихся в течение года боеприпасов.

— Американцы сравнили вызов Украине с попытками обезвредить боеприпасы во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе после американской войны 1960-х и 70-х годов в Юго-Восточной Азии, отмечает издание.

Напомним, Евросоюз дополнительно выделит 1 миллион евро на проведение разминирования в Украине.