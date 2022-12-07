Норвегия перечислила 14,5 миллионов евро на Миссию помощи Европейского Союза Украине. Эти деньги потратят на тренировки военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

— Финансовая поддержка Норвегией Миссии ЕС по военной помощи Украине даст дополнительный импульс обучению и оснащению Вооруженных сил Украины, которые продолжают мужественную борьбу против российской агрессии. Вместе с нашими партнерами мы продолжим помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько нужно, заявил председатель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

31 октября правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать EUMAM в Украине добровольным финансовым взносом в размере 150 миллионов норвежских крон (около 14,5 миллиона евро) в Европейский фонд мира.

Сегодняшнее подписание формализует эту резолюцию и гарантирует, что соглашение может вступить в силу, а Норвегия сможет эффективно способствовать обучению и оснащению Вооруженных сил Украины в рамках Миссии военной помощи ЕС.

«Это первый случай, когда третья страна вносит финансовый вклад, что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС по вопросам безопасности и обороны и ее твердой поддержки защиты Украины своей свободы и суверенитета», - добавили.

Напомним, в Великобритании завершилась последняя в этом году серия тренировок, которые инструкторы Вооруженных сил Канады в координации с Армией Британии проводили для украинских военных в рамках учебной операции UNIFIER.