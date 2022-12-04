В Великобритании завершилась последняя в этом году серия тренировок, которые инструкторы Вооруженных сил Канады в координации с Армией Великобритании проводили для украинских военных в рамках учебной операции UNIFIER.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Тренировки продолжались с середины лета. В рамках учебной операции украинские военнослужащие обретали основные навыки, необходимые для защиты страны от вооруженной агрессии.

— Обычные мужчины и женщины из всех слоев общества – строители, банкиры, бухгалтеры, механики, пожарные, инженеры, повара и даже танцоры – добровольно записались в Силы безопасности Украины после вторжения России в их дом. Эти украинские солдаты успешно прошли строгую программу обучения под руководством специалистов канадской и британской армии и теперь вернутся в службу в Украине, – заявили в Генштабе.

Отмечается, что по возвращении украинские солдаты используют на практике уроки, усвоенные по праву вооруженных конфликтов, навыки, полученные на тренировках по оказанию помощи и эвакуации раненых на поле боя, первой медицинской помощи, полевых умений, стрельбы, обеспечения и распознавания взрывной угрозы. обучение ведению боя как в городских условиях, так и в окопах.

— Вооруженные силы Канады гордятся тем, что поддерживают наших украинских партнеров и возобновят обучающую программу в январе 2023 года, — отметили в Генштабе.

В ВСУ поблагодарили Канаду и Британию за поддержку и помощь.