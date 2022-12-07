Полиция ФРГ проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов «Reichsbürger», которые планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота.

Об этом сообщает Zeit.

Отмечается, что десятки человек задержаны в среду утром в Германии по подозрению в подготовке к свержению власти в стране. В настоящее время 3 тысячи полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее, уже арестованы. Правоохранители также проверяют их связи с Россией. В Генпрокуратуре ФРГ уже отметили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота есть гражданка РФ. Подозреваемые в подготовке госпереворота создали совет с подобными правительственным структурами и его военное крыло.

В ведомстве добавили, что подозреваемые связывались с российскими представителями, но не получали поддержки.

«Это один из крупнейших процессов по делу о терроризме за многие годы», — отмечает издание.

По информации Zeit, в планах подозреваемых были, в частности, «вооруженное нападение на Бундестаг и задержания политиков». Планировалось, что некоторые представители сил безопасности проявят солидарность с террористической группой, что привело бы к «перевороту».

Как пишет еще одно немецкое издание Bild, среди объектов, где прошли сегодня обыски — жилые помещения Биргит Мальзак-Винкеман, бывшей депутата Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии». Журналисты сообщают, как около 6 утра спецназ подъехал к таунхаусу в жилом районе Ванзее в Берлине и проломил входную дверь.

Покинув Бундестаг, Биргит Мальзак-Винкеманн вернулась в Берлинский окружной суд в качестве судьи. В июне этого года берлинский сенатор по вопросам юстиции подала прошение о временном увольнении судьи из-за сомнений в её приверженности конституции, но административный суд отклонил ходатайство. Информация о ее роли в группе пока не известна.

Другой предполагаемый член группы — принц Генрих XIII. Он происходит из старинного дворянского рода, который управлял территорией современной Тюрингии до Ноябрьской революции 1918 года. У оставшейся ветви семьи есть замки в нескольких землях Германии.

Напомним, парламент Германии — Бундестаг — в пятницу принял законопроект по ускорению процедуры предоставления убежища мигрантам.