Американский президент Джо Байден и глава британского правительства Риши Сунак договорились о соглашении по увеличению экспорта газа из США в Великобританию в рамках совместных усилий по уменьшению счетов за коммунальные услуги и ограничению влияния России на поставки западных энергоресурсов.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, стороны объявили о партнерстве по энергетической сохранности и доступности. Также они создали совместную группу действий, возглавляемую представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергоносителей.

Британия не зависела от больших объемов российского газа до вторжения в Украину, но страдала от сильного роста цен, поскольку европейские соседи конкурировали за поставки, торопясь заполнить свои газохранилища.

Согласно соглашению, США намерены более чем вдвое увеличить объем сжиженного природного газа, экспортируемого в Британию, по сравнению с 2021 годом.

Две страны также намерены сотрудничать по ускорению «зеленых» инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, стимулируя рынок электромобилей и развитие энергоэффективных устройств, говорится в сообщении.

Также они планируют продолжать сотрудничество в области ядерной энергии и улавливания водорода и углерода.

Британское правительство заявило, что в рамках договоренности из США они стремятся экспортировать не менее 9-10 миллиардов кубических метров газа в течение следующего года через терминалы Великобритании.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 6 702 мирных жителя, 10 479 получили ранения.