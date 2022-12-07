В Беларуси планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за «государственную измену».

Об этом пишет «УП» со ссылкой на Палату представителей Национального собрания Беларуси.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», вносящий изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси. Планируется ввести смертную казнь за измену государству, совершенное должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Как говорится в сообщении, целью усиления наказания является сдерживание и демонстрация решительной борьбы с изменой государству. Также законопроект предлагает ввести ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные силы.

Беларусь – единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена как мера наказания на законодательном уровне. Европейский союз неоднократно призывал Беларусь наоборот упразднить смертную казнь.

Весной в Беларуси был принят закон о смертной казни за попытку теракта.

Напомним, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), президент Беларуси Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине.