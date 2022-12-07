Москва хочет устроить перерыв в боевых действиях, чтобы подготовиться к новому наступлению в начале следующего года, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Financial Times 7 декабря.

— То, что мы видим сейчас, это то, что Россия действительно пытается как-то заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать большее наступление, — сказал он, призвав союзников продолжать поставки оружия в Киев.

Йенс Столтенберг отметил, что пока нет условий для мирного урегулирования войны России против Украины.

— Условий (для переговоров — прим.) пока нет, потому что Россия не проявляет никаких признаков, что хочет участвовать в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины, — сказал он.

Он отметил, что украинцы должны решать, когда пора начинать переговоры и согласовывать условия. «Большинство войн и, скорее всего, и эта война закончатся за столом переговоров», – добавил он.

— Парадокс заключается в том, что чем больше мы хотим мирного решения с помощью переговоров, обеспечивающего победу Украины, тем настойчивее необходимо оказание военной поддержки Украине, — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, Западу следует осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что он сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Столтенберг отметил, что отношения еще долго будут сложными, поэтому Западу необходимо инвестировать в свою оборону.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации.