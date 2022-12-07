Южная Корея отправила Украине 100 пикапов Ssang Yong Musso в качестве гуманитарной помощи от правительства.

Об этом сообщило посольство Украины в Республике Корея.

Там отметили, что в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, из порта в городе Инчхон, кроме сотни автомобилей, отправили еще 5 миниэкскаваторов DOOSAN DX17Z.

Напомним, Соединенные Штаты Америки хотят приобрести у Южной Кореи артиллерийские снаряды для Украины.