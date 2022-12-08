Папа Франциск напомнил о войне в Украине во время еженедельной всеобщей аудиенции в зале Павла VI.

Понтифик сравнил ее с Операцией Рейнхардт – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны между 1942 и 1943 годами, сообщает Vatican News.

— Пусть память об этом ужасном событии пробуждает в каждом намерении и действиях мира, — сказал понтифик, назвав эту операцию «уничтожением».

Затем Папа Римский добавил: «А история повторяется. Сейчас мы видим, что происходит в Украине».

Папа Франциск призвал верных молиться к Матери Божьей, чтобы порадовала всех, кто пострадал от «жестокости войны», особенно за «измученную Украину».

Напомним, Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.