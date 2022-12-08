Американское издание Politico признало российского президента Владимира Путина «неудачником года». Причиной этого стал его провал в Украине, приведший к потере репутации не только в мире, но и в самой России.

Об этом говорится в сообщении Politico.

— Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли будет реализована. Его вторжение поставило его страну в третьеразрядный статус, потому что она не могла преодолеть противника, которого недооценивала и презирала. Другие сократили бы свои потери и отступили, но упорство Путина означает, что война, вероятно, затянется. Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он и дальше не будет кошмаром для своих соседей, — отметили в издании.

Напомним, что издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.