Николаевщина не попала в перечень областей, на восстановление которых правительство распределило государственную субвенцию в размере 340 миллионов евро.

Об этом свидетельствует список десяти областей, который опубликован на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Как известно, по «Программе восстановления Украины» в первом отборе будет реализовано 83 проекта в следующих областях:

Житомирская область – 6 проектов;

Киевская область – 30 проектов;

Сумская область – 2 проекта;

Черниговская область – 3 проекта;

Винницкая область – 8 проектов;

Днепропетровская область – 8 проектов;

Кировоградская область – 3 проекта;

Одесская область – 11 проектов;

Полтавская область – 11 проектов;

Черкасская область – 1 проект.

В частности, средства будут тратить на восстановление школ, детских садов, больниц, ЦНАП, объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии «НикВести» сообщил, что в настоящее время область не может получить средства по «Программе восстановления Украины» из-за своего юридического статуса прифронтового региона. Николаевщина может лишиться этого статуса только после деоккупации Кинбурнской косы.

— Мы не имеем права туда подаваться. Как и Харьковская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская. Потому что наш юридический статус еще не позволяет, – сказал Виталий Ким.

Глава ОВА также добавил, что Николаевская область будет подавать заявку на второй этап отбора проектов.

Напомним, Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область.

Ранее Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.