В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что на наличие мин нужно проверить более 160 тысяч квадратных километров территории Украины.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, пишет Голос Америки.

Майкл Тирре подчеркнул, что россияне в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛа в Сирии и Ираке.

— От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома, — сказал он.

По его словам, разминирование в Украине - самый большой вызов для саперов со времен Второй мировой войны. Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 миллиона долларов, а помощь Украине с разминированием. Денежные средства направляют на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования а также обеспечения работы команд по разминированию, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

Напомним, оккупанты заминировали треть Украины. Худшая ситуация, в частности, на деоккупированной Николаевщине.