На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсона и Николаевщины тотально заминирована инфраструктура. Главная задача пиротехников там – разминирование объектов жизнеобеспечения.

Министерство внутренних дел Украины призывает международных партнеров и доноров помочь с техническим оснащением пиротехнических подразделений ГСЧС для очистки территорий от взрывоопасных предметов, пишет DW.

— Поскольку треть страны заминирована, пиротехнические подразделения ГСЧС работают круглосуточно, некоторые из них фактически вручную. Сейчас ключевая потребность – соответствующее техническое оснащение подразделений прежде всего робототехникой. 40 пиротехнических расчетов ГСЧС нуждаются в базовом укомплектовании, – подчеркнула заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян во время встречи с делегацией Управления Организации Объединенный Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Она проинформировала партнеров, что с начала года количество спасателей удвоено. Пока же планируется увеличение численности ГСЧС еще на 500 специалистов. Каждый день пиротехники ГСЧС обследуют в среднем территорию площадью около 70 гектаров, с начала полномасштабного вторжения РФ они проверили более 760 квадратных километров.

По ее словам, только пиротехниками ГСЧС уже обезврежено около 300 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, к разминированию привлекаются взрывотехнические подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Заместитель председателя ГСЧС Дмитрий Бондарь во время встречи рассказал о критической ситуации на востоке и юге страны, в частности, на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины, где уничтожены многие населенные пункты и тотально заминирована инфраструктура.

Он подчеркнул, что главная задача пиротехников ГСЧС в этих регионах – гуманитарное разминирование объектов жизнеобеспечения для последующего возобновления энерго- и газоснабжения, связи. И сейчас существует острая потребность в соответствующем техническом обеспечении пиротехников для выполнения работ, от которых напрямую зависит жизнь гражданского населения и восстановление регионов в целом.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы, рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.