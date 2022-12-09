Владислав Атрошенко

Мэры городов Украины возмутились решением суда лишить мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность в течение года.

Об этом говорится в заявлении правления Ассоциации городов Украины (АМУ).

«Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области, в День местного самоуправления. Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, ставшего городом-Героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала община, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свое общество и свой город, а не лично повез спасать свою семью», — говорится в письме АГУ.

Там отметили, что тысячи автомобилей, автобусов и вагонов везли в те недели людей на запад, за средства муниципалитетов и государства. Среди них была и семья мэра, когда жена за рулем автомобиля увезла детей от бомб, а муж остался организовывать оборону города и севера Украины».

В АГУ напомнили, что Владислава Атрошенко за его работу и защиту города президент Владимир Зеленский наградил Владислава Атрошенко орденом «За мужество».

«А теперь его лишили права «занимать определенные должности». Мэра избрали жители Чернигова. За него отдали голоса 77,49% избирателей города, ожидающих от него служения общине. 7 декабря один судья Яворивского районного суда – Матвеев И.М. - лишил 300-тысячный город законно избранного руководителя. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления», — отмечают коллеги отстраненного мэра.

В АГУ назвали решение суда «выборочным «правосудием», которое несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины.