Разведка Великобритании считает, что Россия могла начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании от 9 декабря.

Отмечается, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном. Разведка отмечает, что эти данные еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение.

6 декабря 2022 года украинский Генштаб сообщил о сбитых 17 БПЛА, включая 14 Shahed-136. 7 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА против Запорожской и Днепропетровской областей.

«Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed-136 в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что Россия возобновила атаки с помощью поставленных БПЛА», — говорится в сводке.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью с помощью модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141, пишет Politico.