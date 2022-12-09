По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Как отмечается, по состоянию на 9 декабря:
Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовского моря - 34 судов, из них 12 судов двигались из пролива Босфор;
к Черному морю — 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, армия РФ взорвала на Потемкинском острове, одном из крупнейших в дельте Днепра, подразделение, которое теперь успешно обстреливают артиллеристы ВСУ.
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По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Как отмечается, по состоянию на 9 декабря:
Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовского моря - 34 судов, из них 12 судов двигались из пролива Босфор;
к Черному морю — 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, армия РФ взорвала на Потемкинском острове, одном из крупнейших в дельте Днепра, подразделение, которое теперь успешно обстреливают артиллеристы ВСУ.