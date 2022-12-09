По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Как отмечается, по состоянию на 9 декабря:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «калибр», общий залп – 76 ракет;

Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря - 34 судов, из них 12 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, армия РФ взорвала на Потемкинском острове, одном из крупнейших в дельте Днепра, подразделение, которое теперь успешно обстреливают артиллеристы ВСУ.