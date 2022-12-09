Более 140 граждан Украины незаконно арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям. Число политзаключенных продолжает расти.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным — общий срок их заключения уже составляет более 1300 лет.
Эмине Джапарова отметила, что МИД проводит информационные кампании, чтобы привлечь внимание к украинским политзаключенным в России.
— Вместе с тем, мы используем и более персонифицированные подходы и проекты. Продолжается реализация инициативы публичного адвокационного менторства над гражданскими журналистами, незаконно заключенными Россией, – добавила она.
Как пояснила Эмине Джапарова, адвокационные менторы используют свою популярность для привлечения внимания к украинским гражданам, незаконно заключенным Россией.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ переехали в пределах Украины, уехали за границу или были депортированы оккупантами более 11,5 миллиона украинцев .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Более 140 граждан Украины незаконно арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям. Число политзаключенных продолжает расти.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным — общий срок их заключения уже составляет более 1300 лет.
Эмине Джапарова отметила, что МИД проводит информационные кампании, чтобы привлечь внимание к украинским политзаключенным в России.
— Вместе с тем, мы используем и более персонифицированные подходы и проекты. Продолжается реализация инициативы публичного адвокационного менторства над гражданскими журналистами, незаконно заключенными Россией, – добавила она.
Как пояснила Эмине Джапарова, адвокационные менторы используют свою популярность для привлечения внимания к украинским гражданам, незаконно заключенным Россией.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ переехали в пределах Украины, уехали за границу или были депортированы оккупантами более 11,5 миллиона украинцев .