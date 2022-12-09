Более 140 граждан Украины незаконно арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям. Число политзаключенных продолжает расти.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным — общий срок их заключения уже составляет более 1300 лет.

Эмине Джапарова отметила, что МИД проводит информационные кампании, чтобы привлечь внимание к украинским политзаключенным в России.

— Вместе с тем, мы используем и более персонифицированные подходы и проекты. Продолжается реализация инициативы публичного адвокационного менторства над гражданскими журналистами, незаконно заключенными Россией, – добавила она.

Как пояснила Эмине Джапарова, адвокационные менторы используют свою популярность для привлечения внимания к украинским гражданам, незаконно заключенным Россией.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ переехали в пределах Украины, уехали за границу или были депортированы оккупантами более 11,5 миллиона украинцев .