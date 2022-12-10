Россия отправляет Ирану современное военное оборудование и компоненты, а также вертолеты и системы ПВО в обмен на беспилотники, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Собеседники журналистов назвали уровень поддержки Тегерана Москвой «беспрецедентным». По информации источников NBC, весной 2022 г. иранские пилоты учились в России летать на российских истребителях Су-35.

Это может свидетельствовать о том, что Иран может начать получать такие самолеты уже в следующем году. Источники NBC заявили, что это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана в регионе.

«Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире», - цитирует NBC слова одного из чиновников в Белом доме.

Сотрудничество России и Ирана активизировалось после российского полномасштабного вторжения в Украину. В этой войне, как заявили Украина и западные страны, Россия использует дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые были применены, в частности, при массированных ударах по украинским городам осенью.

В Иране и России неоднократно отрицали информацию о поставках дронов.