Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает Европейская правда.

– Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее, – написал Науседа в своем Twitter.

Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.

Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции».