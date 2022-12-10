Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает Европейская правда.
– Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее, – написал Науседа в своем Twitter.
Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.
Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает Европейская правда.
– Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее, – написал Науседа в своем Twitter.
Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.
Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции».