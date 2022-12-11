Россия модернизирует и наращивает свой ядерный арсенал и прибегает к безответственной ядерной риторике, продолжая войну в Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время церемонии представления нового главы Стратегического командования США Энтони Коттона, передает «Голос Америки» .

Стратегическое командование США отвечает за ядерную и противоракетную оборону США и ядерное оружие.

— Китайская Народная Республика увеличивает, модернизирует и диверсифицирует ядерные силы. Россия также модернизирует и наращивает ядерный арсенал... Кремль продолжает свою жестокую и непровоцированную войну против Украины и весь мир видел, как Путин прибегает к глубоко безответственному бряцанию ядерным оружием, – сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что США вступают в новую международную ситуацию, когда впервые у Америки есть две ядерные страны - стратегические конкуренты.

Глава Пентагона отметил обязанность ядерных государств избегать провокаций, уменьшать риск распространения ядерного оружия, предотвращать эскалацию и ядерную войну.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что риск ядерной войны растет. При этом он сказал, что Россия якобы не собирается прибегать к такому типу оружия первым.

Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.