На Кинбурнской косе, которая до сих пор находится под контролем российских оккупантов, не осталось гражданского населения, утверждает глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Об этом он сообщил проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

– Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма, я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты, – сказал он.

Виталий Ким также считает, что от остающихся там российских военных нет большой угрозы непосредственно для Николаева.

— Они сейчас в принципе сосредоточены на содержании территорий и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача – содержать наибольшее количество территорий, – пояснил глава ОВА.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».